Mustafa Alper Avcı: "Kırılgan bir yapıya sahibiz"

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında İstanbulspor, deplasmanda karşılaştığı Erzurumspor FK'ya 4-0 mağlup oldu.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İstanbulspor Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı, istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını belirterek, "Skordan bağımsız olarak bugün oyun anlamında özellikle savunma tarafında, top rakipteyken rakibin kenar ortalarına karşı cevap veremedik. İlk yarıya baktığınızda 29 orta, buna 6 korner ilave ettiğinizde 35 oluyor. Topun oyunda kalma süresi 20 dakika. Yani her dakikada iki ortayı savunmak zorunda kalıyorsunuz ve buna çözüm bulamadık. Son saniyede yediğimiz golle 1-0 mağlup devreye girdik. Kırılgan bir yapıya sahibiz. İkinci yarı biraz daha topa sahip olup ön bölgeye taşımak istedik. İlk yarıdaki kenar ortalarını savunamamak ve ikinci topları alamamak rakibin tekrar orta yapmasına sebep oldu. İkinci yarıyla alakalı konuşacak olursak yine kenar ortalarında yediğimiz goller var. Savunma kısmı bizi üzüyor; son 3 maçtır yediğimiz goller buna örnek. Eksik ve sakat oyuncularımız var ama bunlar bahane değil. Sonuçta sahada 11 kişiydik. Skordan dolayı üzgünüz. Erzurumspor'u tebrik ediyoruz." dedi.