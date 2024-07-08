Mustafa Denizli'den milli yıldız Arda Güler'e uyarı

NTV'ye konuşan Teknik Direktör Mustafa Denizli, Arda Güler'e uyarılarda bulundu.



Denizli, "Arda bu takımın lideri asla değil. Ama Arda bir lider gibi davranıyor." dedi.



Denizli sözlerini şöyle sürdürdü:



"50 yıldır futbolda görev yaptım. Son 40 yılda Türk futboluna gelmiş çok abartmayayım ama en yetenekli iki isimden biridir. Bu kadar üst düzey bir futbol zekasına sahip. Bu zeka zaten onu Real Madrid'e taşımış. Arda kendisine dikkat etmezse, futbolun takım oyunu olduğunu arkadaşlarına hissettirmezse ve bunu yaşamazsa önümüzdeki yıllarda çok büyük zorluklar yaşar.



Arda büyük bir yetenek ama gelişmeye müsait. Eksik olan tarafı geliştirilebilecek özellikler."