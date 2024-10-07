Mustafa Hekimoğlu, Ümit Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı

TFF, U21 Avrupa Şampiyonası elemelerinde Letonya ve Norveç ile oynanacak mücadeleler öncesinde Ümit Milli Takımın aday kadrosunda değişiklik yapıldığını açıkladı.

Açıklamada Beşiktaş forması giyen Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun sakatlığı ve Nijmegen'de forma giyen Başar Önal'ın hastalığı sebebiyle aday kadrosundan çıkarıldığı belirtildi.

Öte yandan kadrodan çıkarılan oyuncular yerine Trabzonspor'da forma giyen Engin Poyraz Efre Yıldırım ve Başakşehir'de oynayan Ömer Faruk Beyaz'ın kadroya dahil edildiği kaydedildi.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Ümit Millî Takımımızın 2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası elemelerinde Letonya ve Norveç ile oynayacağı maçların aday kadrosundan Başar Önal hastalığı, Mustafa Hekimoğlu sakatlığı nedeniyle çıkarıldı.



U20 Millî Takımımızın Portekiz ve Polonya maçları aday kadrosundan Trabzonspor A.Ş. forması giyen Engin Poyraz Efe Yıldırım ve RAMS Başakşehir FK forması giyen Ömer Faruk Beyaz, Ümit Milli Takımımızın Letonya ve Norveç maçları aday kadrosuna dâhil edildi."

