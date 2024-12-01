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Mustafa Reşit Akçay sahaya daldı, futbolcunun üzerine yürüdü

Karşıyaka’nın Silifke Belediyespor ile karşılaştığı maçta İzmir temsilcisinin teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay, yedikleri gol sonrası sahaya girerek futbolcusu Bedirhan Altunbaş’ın üzerine yürüdü. Olay sonrası kırmızı kart gören Akçay, tribüne gönderildi.

Mustafa Reşit Akçay sahaya daldı, futbolcunun üzerine yürüdü

TFF 3. Lig 1. Grup mücadelesinde Karşıyaka, Silifke Belediyespor ile karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 31. dakikasında Silifke Burak Evren'in golüyle 1-0 öne geçti.

Golün ardından sinirlerine hakim olamayan Karşıyaka Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, sahaya girdi ve futbolcusu Bedirhan Altunbaş'ın üzerine yürüdü. 

Konuk ekip oyuncuları araya girerek tarafları ayırırken, deneyimli çalıştırıcı kırmızı kart görerek tribüne gönderildi. 

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