Mustafa Reşit Akçay sahaya daldı, futbolcunun üzerine yürüdü

Golün ardından sinirlerine hakim olamayan Karşıyaka Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, sahaya girdi ve futbolcusu Bedirhan Altunbaş'ın üzerine yürüdü.

TFF 3. Lig 1. Grup mücadelesinde Karşıyaka, Silifke Belediyespor ile karşı karşıya geldi.

Karşıyaka Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay yedikleri golün ardından sahaya girerek kendi futbolcusu ile tartıştı ve ardından kırmızı kart gördü. pic.twitter.com/3kapvoegaD