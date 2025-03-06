Mustafa Yumlu'nun o hareketi sonrası her şey tepetaklak oldu, maç 2-0'dan 4-2'ye geldi! Luis Suarez de aynısını yapmıştı

Erzurumspor FK ile Pendikspor, Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında kozlarını paylaştı.



Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan ve 6 golün atıldığı müsabaka, Pendikspor'un 4-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.



Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 17. dakikada penaltıdan Hasan Kılıç, 47 ve 69. dakikalarda Bekir Karadeniz ile 90+12. dakikada Yonathan Del Valle kaydetti. Erzurumspor FK'nın golleri ise 3. dakikada Eren Tozlu ve 12. dakikada Cheikne Sylla'dan geldi.



Bu skorun ardından üç maç aradan sonra kazanan Pendikspor, puanını 40'a yükseltti ve 10. sırada yer aldı. Üç maçtır galibiyet alamayan Erzurumspor FK ise 45 puanla 5. basamakta bulundu.



Erzurumspor FK gelecek hafta Keçiörengücü deplasmanına çıkacak. Pendikspor ise Amedspor'u ağırlayacak.



KIRMIZI KART SONRASI HER ŞEY TEPETAKLAK OLDU



İlk 12 dakikada 2-0'lık üstünlük yakalayan ev sahibi Erzurumspor FK'da takım kaptanı Mustafa Yumlu, Pendikspor atağında kale çizgisi üzerinde ağlara gitmek üzere olan topu eliyle dışarı çeldi.



Bu hareketi sonrasında kırmızı kartla oyundan ihraç edilen Yumlu büyük üzüntü yaşarken, maçın gidişatı da bir anda değişti.



Kırmızı kartın ardından oluşan penaltıyı gole çeviren Pendikspor, farkı 1'e indirdi. Erzurumspor FK her ne kadar direnmeye çalışsa da 2-0 öne geçtiği maçın 90 dakikasını 15. dakikadaki kırmızı kart sonrası 4-2'lik mağlubiyetle tamamladı.



🔙 "Luis Suarez gibi..."



❌ Mustafa Yumlu'nun kırmızı kart gördüğü pozisyon. | #TrendyolBirinciLig pic.twitter.com/OT94m9rKSA — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) March 6, 2025