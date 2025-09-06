MXGP sıralama yarışları başladı

Dünya Motokros Şampiyonası MXGP sıralama yarışları Afyonkarahisar'da başladı.

Sıralama turları 24 yarışçının katılımıyla başladı. Yarışta sporcular en iyi dereceyi elde ederek yarın gerçekleştirilecek olan MXGP start sıralamasını yerini belirleyecek. Sıralama turunun akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

