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NAC Breda'dan Beşiktaş'a Jean-Paul van Gastel cevabı

Hollanda ekibi NAC Breda, Jean-Paul van Gastel'in Beşiktaş'a gideceği iddialarını yalanladı.

NAC Breda'dan Beşiktaş'a Jean-Paul van Gastel cevabı

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NAC Breda, teknik direktörleri Jean-Paul van Gastel'in 'a gitmeyeceğini açıkladı.

Yapılan açıklamada Jean-Paul van Gastel'in takımdan ayrılacağı iddialarının gerçeği yansıtmadığı Hollandalı çalıştırıcının takımın başında olduğu ifade edildi.

Mesajda "Kulübümüzün, İstanbul ekibiyle iletişime geçmesinin ardından görüşmeler sona erdi." denildi.

İddiaya göre Beşiktaş, Giovanni van Bronckhorst ile anlaşacak Jean Paul van Gastel ise siyah-beyazlıların yardımcısı olacaktı.

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