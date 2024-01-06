NAC Breda'dan Beşiktaş'a Jean-Paul van Gastel cevabı

NAC Breda, teknik direktörleri Jean-Paul van Gastel'in Beşiktaş'a gitmeyeceğini açıkladı.



Yapılan açıklamada Jean-Paul van Gastel'in takımdan ayrılacağı iddialarının gerçeği yansıtmadığı Hollandalı çalıştırıcının takımın başında olduğu ifade edildi.



Mesajda "Kulübümüzün, İstanbul ekibiyle iletişime geçmesinin ardından görüşmeler sona erdi." denildi.



İddiaya göre Beşiktaş, Giovanni van Bronckhorst ile anlaşacak Jean Paul van Gastel ise siyah-beyazlıların yardımcısı olacaktı.

Vertrek Jean Paul van Gastel niet meer aan de orde



"We beleven hier een strak en zinvol trainingskamp en werken bij NAC toe naar een ferme inhaalrace met hopelijk een mooi slot''. Het volledige bericht lees je op https://t.co/6pPf5WPUuY



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