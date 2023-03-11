Nadal'dan depremzedelere yardım

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen depremzede çocuklar için Türkiye Tenis Federasyonu’nun (TTF) başlattığı, deprem bölgesindeki “Çocuklarımız Geleceğimizdir” projesinde kullanılmak üzere Menejer Bayram Tutumlu, Shakira’nın hediye etmiş olduğu gitarı, Rafael Nadal’ın gramdslam da kullanmış olduğu raket ve tişörtü, Popescu’nun 2000 yılında UEFA finalinde giymiş olduğu ayakkabıları açık arttırma ile satışa çıkaracağını duyurdu.

Tutumlu bu kampanya kapsamında yaptığı açıklamada, “Kampanya boyunca elde edilecek gelirin tamamını, Türkiye Tenis Federasyonumuz ile birlikte “Çocuklarımız Geleceğimizdir” projesi kapsamında Adıyaman'da tenis okullarının yapılmasını sağlamak üzere bağışlayacağım. Kampanya dışında kişisel olarak desteklerimi sürdüreceğimi de ayrıca belirtmek isterim” ifadelerini kullandı. Shakira’nın imzalı gitarı Nadal paylaştığı videoda, "Sizlere destek için imzalı raketimi ve tişörtümü bağışlamak istiyorum. Umarım büyük felaketten sonra Türkiye'deki acıları azaltmaya bir faydası olur. Depremden etkilenen insanlara ve ailelere birlikte yardım ederek umut olabiliriz. Güçlü kalın." ifadelerini kullandı. Popescu’nun 2000 yılında UEFA finalinde giymiş olduğu kramponları.