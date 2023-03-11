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Nadal'dan depremzedelere yardım

Deprem bölgesine yardım için dünyanın farklı ülkelerinde kampanyalar devam ediyor. Tenis efsanesi Rafael Nadal, imzalı raketini İspanya'daki açık artırmaya bağışladı.

Nadal'dan depremzedelere yardım

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen çocuklar için Türkiye Federasyonu’nun (TTF) başlattığı, deprem bölgesindeki “Çocuklarımız Geleceğimizdir” projesinde kullanılmak üzere Menejer Bayram Tutumlu, Shakira’nın hediye etmiş olduğu gitarı, Rafael Nadal’ın gramdslam da kullanmış olduğu raket ve tişörtü, Popescu’nun 2000 yılında UEFA finalinde giymiş olduğu ayakkabıları açık arttırma ile satışa çıkaracağını duyurdu.

Nadal'dan depremzedelere yardım - 1

Tutumlu bu kampanya kapsamında yaptığı açıklamada, “Kampanya boyunca elde edilecek gelirin tamamını, Türkiye Tenis Federasyonumuz ile birlikte “Çocuklarımız Geleceğimizdir” projesi kapsamında Adıyaman'da tenis okullarının yapılmasını sağlamak üzere bağışlayacağım. Kampanya dışında kişisel olarak desteklerimi sürdüreceğimi de ayrıca belirtmek isterim” ifadelerini kullandı.

Nadal'dan depremzedelere yardım - 2 Shakira’nın imzalı gitarı

Nadal paylaştığı videoda, "Sizlere destek için imzalı raketimi ve tişörtümü bağışlamak istiyorum. Umarım büyük felaketten sonra Türkiye'deki acıları azaltmaya bir faydası olur. Depremden etkilenen insanlara ve ailelere birlikte yardım ederek umut olabiliriz. Güçlü kalın." ifadelerini kullandı. 

Nadal'dan depremzedelere yardım - 3 Popescu’nun 2000 yılında UEFA finalinde giymiş olduğu kramponları. 

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