Nagelsmann'ın tek hedefi Dünya Kupası: "Bir şeyi test edecek vaktimiz yok"
10.11.2025 15:26
Son Güncelleme: 10.11.2025 15:26
Reuters
Almanya Milli Takımı'nın teknik direktörü Julian Nagelsmann, Dünya Kupası Elemeleri'nde oynayacakları son iki maç öncesinde açıklamalarda bulundu.
2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde beklentilerin uzağında kalan Almanya, gruptaki son iki maçını Lüksemburg ve Slovakya ile oynayacak.
"Panzerler"in grubun ikinci maçında Slovakya karşısında aldığı 2-0'lık mağlubiyet, ülkenin Dünya Kupası'na direkt katılım hakkını zora sokmuştu.
Şu an 2 gollük averaj farkıyla grubun zirvesinde olan Almanya'da teknik direktör Julian Nagelsmann, Lüksemburg ve Slovakya maçları öncesinde açıklamalarda bulundu.
"HER POZİSYONDA İKİ OYUNCUMUZ OLMALI"
Dünya Kupası'na katılım sürecinde rotasyon yapılabilecek bir kadronun önemine dikkat çeken 38 yaşındaki antrenör, "Kadro içinde bir denge yakalamayı umuyoruz. Her pozisyonda iki oyuncumuz olmalı. Önemli olan tek şey bu maçları kazanmamız ve Dünya Kupası'na direkt katılım hakkı kazanmamız. Öbür takımların maçlarına değil kendimize odaklanmalıyız. Şu an iyi bir durumda olabiliriz ama bunu kesinleştirmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Julian Nagelsmann, 15 Eylül 2023 tarihinden beri Almanya Milli Takımı'nı çalıştırıyor.
"ANGELO İÇİN MİLLİ TAKIM KAPISI KAPANMADI"
VFB Stuttgart'ın başarılı oyuncusu Angelo Stiller'in neden kadroya alınmadığını da açıklayan Alman teknik adam, "Angelo ile konuştum. Doğru yönde gelişim gösteriyor. Ama onun pozisyonunda Felix Nmecha ile Aleksandar Pavlovic'e sahibiz. Şu an onları Angelo'nun bir adım önünde görüyorum. Angelo kendisini geliştirmeye devam etmeli. Önümüzdeki mart ayı için şansı var. Onun için milli takım kapısı kapanmadı." diyerek konuşmasına son verdi.