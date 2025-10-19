Nantes - Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Fransa Ligue 1)

Nantes - Lille maçı için geri sayım başladı. Futbolseverler mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saatine odaklandı. Lille yıldız isimleriyle zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. İşte, karşılaşmanın başlangıç saati ve yayın bilgiler…



NANTES - LİLLE MAÇI NE ZAMAN?



Fransa Ligue 1’de Nantes - Lille karşı karşıya geliyor. Nantes'de, Stade de la Beaujoire Stadyumu'nda oynanacak mücadele bugün (19 Ekim) saat 21.45’de başlayacak. Mücadele beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

