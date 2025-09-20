Nantes - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? ( Fransa Ligue )

Avrupa’nın en önemli liglerinden birisi olarak kabul edilen Fransa Ligue 1’de sonucu merakla beklenen maçta Nantes ve Rennes kozlarını paylaşacak. Konuk ekip Rennes zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Nantes - Rennes mücadelesinin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.



NANTES - RENNES MAÇI NE ZAMAN?



Fransa’da haftanın kritik mücadelesinde Nantes - Rennes karşı karşıya geliyor. Stade de la Beaujoire Stadyumu'nda oynanacak maç 20 Eylül saat 18.00’da başlayacak ve beIN Sports 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

