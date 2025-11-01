Napoli - Como  maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Serie A)

Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Napoli - Como karşı karşıya geliyor. Como zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Napoli - Como maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…



NAPOLİ - COMO MAÇI MAÇI NE ZAMAN?



Serie A’da haftanın dikkat çeken maçında Napoli - Como kozlarını paylaşıyor.Napoli'da, Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 1 Kasım Cumartesi günü saat 20.00’da başlayacak mücadele tivibu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.



