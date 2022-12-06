Napoli, Crystal Palace, Trabzonspor ve Antalyaspor Winter Football Series'de sahaya çıkıyor

Winter Football Series'te yarın iki hazırlık maçı oynanacak. Crystal Palace ile Trabzonspor, saat 19.00'da 1 No'lu sahada karşı karşıya gelecek.

Günün diğer karşılaşmasında ise Fraport TAV Antalyaspor, Serie A lideri Napoli'yi saat 20.45'te Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu'nda konuk edecek.

Turnuvanın son maçında ise Napoli ile Crystal Palace mücadele edecek. 11 Aralık Pazar günü 1 No'lu sahada oynanacak karşılaşma saat 18.00'de başlayacak.

Napoli Belek'te çalışmalarını sürdürüyor

NAPOLİ ANTALYA KAMPINDA



Napoli, bu karşılaşmanın ardından Antalya kampındaki hazırlıklarını tamamlayarak İtalya'ya dönecek.



Winter Football Series'de daha önce Hull City-Başakşehir ve Hull City-Trabzonspor maçları oynanmıştı. İki karşılaşma da 1-1'lik skorlarla sona ermişti.

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