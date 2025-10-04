Napoli - Genoa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Serie A)

Napoli ev sahibi avantajını kullanarak Genoa karşısında sahadan üç puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Genoa ise zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Ev sahibi ekipte gözler yıldız oyuncularda olacak. İşte, karşılaşmanın ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati…



NAPOLİ - GENOA MAÇI NE ZAMAN?



İtalya Serie A’da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Napoli - Genoa mücadelesi yarın (5 Ekim) saat 21.45’de başlayacak.



Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanacak mücadele Tivibu Spor 2 ekranlarından canlı olarak izleyiciyle buluşacak.

