Napoli - İnter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Serie A)

İtalya Serie A’da heyecan Napoli - İnter maçıyla devam ediyor. Ev sahibi ekip yıldız isimleriyle sonuca ulaşmaya çalışacak. Futbolseverler için mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.

Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Napoli - karşı karşıya geliyor. İnter zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Napoli - İnter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…

NAPOLİ - İNTER MAÇI MAÇI NE ZAMAN?

Serie A’da haftanın dikkat çeken maçında Napoli - İnter kozlarını paylaşıyor. Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 25 Ekim cumartesi günü saat 19.00’ da başlayacak mücadele Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

