Napoli-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Şampiyonlar Ligi)

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Liverpool bu akşam deplasmanda Napoli'yle karşı karşıya gelecek. İngiltere'nin dev kulübü Liverpool, ligdeki kötü gidişatının üstüne Napoli deplasmanından galibiyetle ayrılarak moral bulmak istiyor. Peki, Napoli-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



NAPOLİ-LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında bu akşam Napoli sahasında Liverpool'u konuk edecek. San Paolo Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 22.00'da başlayacak.



Heyecan dolu karşılaşma Exxen dijital platformundan canlı yayınlanacak.

MÜCADELENİN MUHTEMEL 11'LERİ



Napoli: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Jae, Rui, Lobotka, Anguissa, Lozano, Zielinski, Kvaratskhelia, Osimhen



Liverpool: Alisson, Trent, Matip, Virgil, Robertson, Fabinho, Arthur, Salah, Firmino, Jota, Nunez