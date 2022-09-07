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Napoli-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Şampiyonlar Ligi)

Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında İtalya'nın zorlu ekibi Napoli deplasmanına konuk olacak. Şampiyonlar Ligi grup maçları dün akşam oynanan karşılaşmalarla birlikte başlamıştı. Devler liginde bu akşam İngiltere'nin güçlü ekibi Liverpool, Napoli'yi yenerek ligdeki kötü gidişatının üstüne moral bulmak istiyor. Peki, Napoli-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Haberler - ntv.com.tr 07.09.2022 - 15:23

Napoli-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Şampiyonlar Ligi)

UEFA A Grubu ilk maçında bu akşam deplasmanda Napoli'yle karşı karşıya gelecek. İngiltere'nin dev kulübü Liverpool, ligdeki kötü gidişatının üstüne Napoli deplasmanından galibiyetle ayrılarak moral bulmak istiyor. Peki, Napoli-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

NAPOLİ-LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında bu akşam Napoli sahasında Liverpool'u konuk edecek. San Paolo Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 22.00'da başlayacak.

Heyecan dolu karşılaşma Exxen dijital platformundan canlı yayınlanacak.

MÜCADELENİN MUHTEMEL 11'LERİ

Napoli: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Jae, Rui, Lobotka, Anguissa, Lozano, Zielinski, Kvaratskhelia, Osimhen

: Alisson, Trent, Matip, Virgil, Robertson, Fabinho, Arthur, Salah, Firmino, Jota, Nunez

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