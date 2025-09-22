Napoli - Pisa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İtalya Serie A’da heyecan Napoli - Pisa mücadelesiyle devam ediyor. Napoli ev sahibi avantajını kullanarak sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Napoli - Pisa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Pisa tecrübeli isimleriyle Napoli karşısında sonuca ulaşmaya çalışacak. Futbolseverler ise Napoli - Pisa maçının ekranlara geleceği kanalı ve başlangıç saatini araştırıyor.
NAPOLİ - PİSA MAÇI NE ZAMAN?
Napoli - Pisa maçı 22 Eylül Pazartesi günü saat 21.45’te başlayacak. Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma tivibu Spor 2 ekranlarından yayınlanacak.
