Napoli şampiyonluk yolunda yara aldı: 7 maçta sadece 1 galibiyet
Serie A'da şampiyonluk mücadelesi veren Napoli fırsat tepmeye devam ediyor. Son maçında da berabere kalan İtalyan devi şampiyonluk yolunda yara aldı.
Serie A'da şampiyonluk mücadelesi veren Napoli, Venezia ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı.
Ligde çıktığı son 7 maçta sadece 1 galibiyet alabilen Napoli, Atalanta-Inter maçı öncesi 61 puanda kaldı.
Napoli, Serie A'da gelecek hafta Milan'ı ağırlayacak.
SERİE A'DA SON DURUM
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