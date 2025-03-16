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Napoli şampiyonluk yolunda yara aldı: 7 maçta sadece 1 galibiyet

Serie A'da şampiyonluk mücadelesi veren Napoli fırsat tepmeye devam ediyor. Son maçında da berabere kalan İtalyan devi şampiyonluk yolunda yara aldı.

Napoli şampiyonluk yolunda yara aldı: 7 maçta sadece 1 galibiyet

Serie A'da şampiyonluk mücadelesi veren Napoli, Venezia ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı.

Ligde çıktığı son 7 maçta sadece 1 galibiyet alabilen Napoli, Atalanta-Inter maçı öncesi 61 puanda kaldı.

Napoli, Serie A'da gelecek hafta Milan'ı ağırlayacak.

SERİE A'DA SON DURUM

Napoli şampiyonluk yolunda yara aldı: 7 maçta sadece 1 galibiyet - 1
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