Napoli - Torino maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Serie A)

İtalya’nın önemli takımlarından Napoli, Torino’yu konuk ediyor. Napoli yıldız oyuncularıyla, Torino karşısında üç puan almayı hedefliyor. Napoli geride kalan maçlarda 21 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Konuk ekip Torino ise son beş karşılaşmada 2 galibiyet elde etti. Napoli - Torino maçının ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.



NAPOLİ - TORİNO MAÇI NE ZAMAN?



Serie A’da heyecan Napoli - Torino karşılaşmasıyla devam ediyor.Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanacak mücadele 27 Nisan Pazar günü saat 21.45’de başlayacak ve S Sports Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.



Napoli geride kalan 33 maçta 21 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Ev sahibi ekip puan sıralamasında ikinci basamakta yer alıyor.



Torino ise 43 puan toplarken 10 galibiyet, 13 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı.



