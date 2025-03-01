Napoli ve Inter şampiyonluk düğümünü çözecek dev maçta karşı karşıya
Serie A'da şampiyonluk yarışı kızışıyor. Zirve takibini sürdüren Napoli saat 20.00'da lider Inter'i ağırlayacak. İşte ayrıntılar ve İtalya'da güncel puan durumu...
Napoli ve Inter şampiyonluk düğümünü çözecek dev maçta karşı karşıya gelecek.
Napoli Serie A'da oynadığı son 4 maçta galibiyet alamadı ve liderliği Inter'e kaptırdı.
Ev sahibi ekipte Anguissa sakatlığı nedeniyle maçta forma giyemeyecek.
Inter ise aldığı kritik galibiyetlerle büyük bir ivme kazandı. Hafta içi İtalya Kupası'nda Lazio'yu eleyen Milano ekibinde eksik oyuncu bulunmuyor.
Napoli 56 puanla ikinci sırada yer alırken, lider Inter'in 57 puanı bulunuyor.
Mücadele EXXEN ve S Sport'tan yayınlanacak.
Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşma 1-1 sonuçlanmıştı.
İTALYA'DA GÜNCEL PUAN DURUMU
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