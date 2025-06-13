Napoli'de Kevin De Bruyne resmen açıklandı

Kevin De Bruyne, Roma'da sağlık kontrollerinden geçti. Napoli taraftarı yeni yıldızını coşkuyla karşıladı.



Yıldız futbolcuyu resmen açıklayan İtalyan ekibi ile 33 yaşındaki futbolcu arasındaki anlaşma 3 yıllık.



Kevin De Bruyne 10 yıl geçirdiği Manchester City'de 6'sı Premier Lig 1'i şampiyonlar ligi şampiyonluğu olmak üzere 16 kupa kazandı.



Maviler bu sezon şampiyonluğu Liverpool'a kaptırdı. Napoli ise Antonio Conte yönetiminde Serie A'yı zirvede tamamladı.