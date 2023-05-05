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Napoli'de şampiyonluk kutlamalarında bir taraftar hayatını kaybetti

İtalya Seria A'da Napoli bitime 5 hafta kala 33 yıldır hasret kaldığı şampiyonluğu ilan etti. Napoli şehrinde sabaha kadar süren kutlamalarda yaralanmalar ve can kaybı yaşandı.

Napoli'de şampiyonluk kutlamalarında bir taraftar hayatını kaybetti

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Elde edilen şampiyonluk binlerce Napoli taraftarını sokaklara dökerken, bu başarı kentte gece boyunca kutlandı.

Çok sayıda havai fişeğin de atıldığı kentteki kutlamalarda silah ve patlayıcı maddeler can kaybı ve yaralanmalara da yol açtı.

İtalyan basınındaki haberlere göre; 26 yaşındaki bir genç kutlamalar sırasında yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti.

Polisin, gencin kutlamalarda açılan ateşle mi yoksa kasten mi öldürüldüğü yönündeki soruşturması sürüyor.

Ayrıca kutlamalar sırasında 3 kişinin daha açılan ateşle yaralandığı kaydedildi.

Napoli'de şampiyonluk kutlamalarında bir taraftar hayatını kaybetti - 1
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