Napoli'den Maximin açıklaması: "Son dakikaya kadar uğraştık"

Fenerbahçe'ye sezon başında kiralık olarak katılan Allan Saint-Maximin'in devre arasında Napoli'ye transferi evrakların yetişememesinden dolayı son anda iptal olmuştu.

Napoli Sportif Direktörü Giovanna Manna, Maximin'in gerçekleşmeyen transferiyle ilgili ilk kez konuştu.

Manna, "Son dakikaya kadar anlaşma zemini aradık ancak Al-Ahli ve Fenerbahçe'nin taleplerini karşılayamadık." dedi.

Fenerbahçe'de kalan Allan Saint-Maximin ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Saha dışında ne olursa olsun sizin için sonuna kadar savaşacağım. Asla o nankör insanlardan biri olmayacağım. Beni kendinizden biri olarak gördüğünüz için teşekkür ederim." diye yazmıştı.



Bu sezon tüm kulvarlarda 24 maça çıkıp 1455 dakika sahada kalan Saint-Maximin 3 gol, 4 asistlik skor katkısı verdi.

Bu sezon sarı-lacivertli formayla 24 resmi maça çıkan Maximin, bu mücadelelerde 3 gol atıp, 4 asistlik katkı verdi.