Napoli'nin ekibi Szymanski'yi izlemeye geliyor

Fenerbahçe'de yıldızı parlayan Sebastian Szymanski için Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor.



Fenerbahçe’den daha önce Eljif Elmas ve Kim Min-Jae’yi transfer eden Napoli, bu kez Szymanski için geliyor.



Fanatik'in haberine göre; Bir süredir Polonyalı futbolcuyu takip eden Napoli, bu akşam oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor maçına gözlemci gönderecek.

YÖNETİM YÜZDE 100 KAR İSTİYOR



Napoli, Szymanski'yi Piotr Zielinski’nin yerine düşündüğü kaydedildi. Zielinski, sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatmadı ve ayrılma ihtimali yüksek.



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