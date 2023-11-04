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Napoli'nin ekibi Szymanski'yi izlemeye geliyor

Napoli'nin ekibi Szymanski'yi izlemek için Fenerbahçe-Trabzonspor maçında tribünde olacak.

Napoli'nin ekibi Szymanski'yi izlemeye geliyor

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'de yıldızı parlayan Sebastian Szymanski için Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor.

Fenerbahçe’den daha önce Eljif Elmas ve Kim Min-Jae’yi transfer eden Napoli, bu kez Szymanski için geliyor.

Fanatik'in haberine göre; Bir süredir Polonyalı futbolcuyu takip eden Napoli, bu akşam oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor maçına gözlemci gönderecek. 

Napoli'nin ekibi Szymanski'yi izlemeye geliyor - 1

YÖNETİM YÜZDE 100 KAR İSTİYOR

Napoli, Szymanski'yi Piotr Zielinski’nin yerine düşündüğü kaydedildi. Zielinski, sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatmadı ve ayrılma ihtimali yüksek.

Sezon başında Rus ekibi Dinamo Moskova'dan 9 milyon 750 bin euroya bonservisi alınan 24 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe yönetimi en az yüzde 100 kar edecek bir gelir bekliyor.

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