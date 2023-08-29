NTV.COM.TR’ye geri dön

Napoli'nin eski yıldızı Faouzi Ghoulam Hatayspor'da

Hatayspor, uzun yıllar Napoli formasını terleten 32 yaşındaki sol bek Faouzi Ghoulam’ı kadrosuna kattı.

Napoli'nin eski yıldızı Faouzi Ghoulam Hatayspor'da

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Hatayspor, 32 yaşındaki sol bek Faouzi Ghoulam’ı renklerine bağladı.

Tecrübeli futbolcu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Hatayspor kulübünden yapılan açıklamada, “Geçtiğimiz sezonlarda Saint-Etienne, Angers takımlarında oynayan ve uzun yıllar Napoli forması giyen, tecrübeli sol bek Faouzi Ghoulam ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladık. Faouzi Ghoulam, sağlık kontrolünden geçtikten sonra TFF Hasan Doğan Milli Takım Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bireysel çalışmalarına başladı.” ifadelerine yer verildi.

“Greenwood’un kaderi Güneş’te” (29 Ağustos 2023 spor manşetleri)

“Greenwood’un kaderi Güneş’te” (29 Ağustos 2023 spor manşetleri)

Haberi Görüntüle

VİDEO: YUNUS AKGÜN, LEİCESTER FORMASIYLA İLK ANTRENMANINA ÇIKTI

  • Etiketler :
  • Haberler -
  • Haberler
  • Spor
  • Spor&Skor
  • Ntv Spor

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...