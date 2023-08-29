Napoli'nin eski yıldızı Faouzi Ghoulam Hatayspor'da

Hatayspor, 32 yaşındaki sol bek Faouzi Ghoulam’ı renklerine bağladı.
Tecrübeli futbolcu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Hatayspor kulübünden yapılan açıklamada, “Geçtiğimiz sezonlarda Saint-Etienne, Angers takımlarında oynayan ve uzun yıllar Napoli forması giyen, tecrübeli sol bek Faouzi Ghoulam ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladık. Faouzi Ghoulam, sağlık kontrolünden geçtikten sonra TFF Hasan Doğan Milli Takım Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bireysel çalışmalarına başladı.” ifadelerine yer verildi.
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