Napoli’nin son isteği Galatasaray’ı çıldırttı: Karar için tarih verildi

Victor Osimhen için ödeme şartları, banka teminatı gibi isteklere ılımlı yaklaşan Galatasaray'a Napoli'den yeni bir talep daha geldi.



İtalyan ekibi sonra olarak 40 milyon euro garanti ödemenin yanı sıra geri kalan 35 milyon euronun 2026'ya kadar ödenmesini istedi. Napoli'nin bunun haricinde sonraki satıştan pay isteyince Galatasaray bu talebi reddetti.

KARAR İÇİN TARİH VERİLDİ



Bir önceki görüşmede tüm şartları kabul eden sarı kırmızılılar daha fazlasını istemesi sonrası olumsuz yanıt verince Napoli cephesi Galatasaray'a süre verdi. 19 Temmuz Cumartesi gününe kadar son taleplerin kabul edilmesi istendi.

