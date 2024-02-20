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Napoli'nin yeni teknik direktörü Francesco Calzona oldu

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Napoli, teknik direktör Walter Mazzarri'nin görevine son vererek yerine Francesco Calzona'yı getirdi.

Napoli'nin yeni teknik direktörü Francesco Calzona oldu

Napoli'nin yeni teknik direktörü Francesco Calzona oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre; 3 ay önce göreve başlayan çalıştırıcı Walter Mazzarri ile yollar ayrıldı.

Mazzarri'nin yerine ise halen Slovakya Milli Takımı'nı çalıştıran Francesco Calzona getirildi.

DAHA ÖNCE YARDIMCI ANTRENÖRDÜ

55 yaşındaki Calzona, Napoli'de daha önce 2015-2018 ve 2021-2022 yılları arasında yardımcı antrenörlük yaptı.

Serie A'da geçen sezon şampiyonluğa ulaşan, bu sezon ise beklentilerin uzağında kalan Napoli, 36 puanla 9. sırada yer alıyor.

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