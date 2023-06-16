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Napoli'nin yeni teknik direktörü Rudi Garcia oldu

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) son şampiyonu Napoli'de Luciano Spalletti'nin görevinden ayrılmasının ardından teknik direktörlüğe Fransız çalıştırıcı Rudi Garcia'nın getirildiği bildirildi.

Napoli'nin yeni teknik direktörü Rudi Garcia oldu

Mavi-beyazlı kulübün başkanı Aurelio De Laurentiis, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kendisini tanıdığım ve görüştüğümüz son 10 günün ardından Sayın Rudi Garcia'nın Napoli'nin yeni teknik direktörü olacağını açıklamaktan mutluluk duyuyorum. Kendisine içten şekilde hoş geldin diyorum. Bol şans." ifadelerini kullandı.

Napoli’nin resmi Twitter hesabından da 59 yaşındaki Rudi Garcia'nın takımın yeni çalıştırıcısı olduğu açıklandı.

Napoli'nin yeni teknik direktörü Rudi Garcia oldu - 1 Garcia son olarak, Cristiano Ronaldo'nun da formasını giydiği Suudi Arabistan takımı Al-Nassr'ı çalıştırdı. 

Fransız teknik adam, Serie A'da daha önce 2013-2016 yıllarında Roma’yı çalıştırmıştı.

Napoli, Luciano Spalletti yönetiminde Serie A'da 33 yıl sonra şampiyonluğa ulaşmıştı.

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