NASCAR sokak yarışında zafer van Gisbergen'in

ABD'nin Chicago kentinde, Street Course'ta düzenlenen “The Loop 110” yarışını JR Motorsports’un yıldızı Shane van Gisbergen kazandı.

Sıcak havaya rağmen büyük ilgi gören yarışa pole pozisyonundan başlayan van Gisbergen, genç takım arkadaşı Connor Zilisch’in son turlardaki baskısına rağmen liderliğini koruyarak damalı bayrağı ilk gören isim oldu.



Viraj hakimiyetiyle öne çıkan van Gisbergen, bu sezonki ilk galibiyetini alırken kariyerindeki dördüncü Xfinity zaferine ulaşmış oldu.



Takım arkadaşı Zilisch de finişi ikinci sırada geçti.