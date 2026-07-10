Nathan Ake, Fenerbahçe'nin Avusturya kampına katıldı

Fenerbahçe Futbol Takımı'nın yeni transferi Nathan Ake, sarı-lacivertlilerin kampına katılmak için Avusturya'ya geldi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Nathan Ake, Avusturya'ya geldi. Yeni transferimiz Nathan Ake, sağlık kontrollerinin ardından profesyonel futbol A takımımızın Avusturya kampına katılarak yeni sezon hazırlıklarına başlayacaktır. Hoş geldin Nathan." ifadeleri kullanıldı.

1 HAFTA ÖNCE DUYURULMUŞTU

3 Temmuz tarihinde kulüpten yapılan açıklamada, Hollanda Milli Takımı oyuncusu Nathan Ake ile anlaşmaya varıldığı ve futbolcuyla sözleşme imzalandığı açıklanmıştı.

Açıklamada, "2026 FIFA Dünya Kupası'nda forma giyen oyuncumuz, izin sürecinin ardından Avusturya kampında takımımıza katılacaktır." denilmişti.

12 KUPA SAHİBİ

2020 yılından itibaren İngiltere ekibi Manchester City forması giyen Ake, 177 maçta görev alırken 1'i UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere, 12 kupa kazandı.

Hollanda Milli Takımı forması da giyen Nathan Ake, 2026 Dünya Kupası'nda 3 maçta görev yaptı.