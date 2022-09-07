NTV.COM.TR’ye geri dön

Nathan Redmond, Beşiktaş için İstanbul'da

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu İngiliz futbolcu Nathan Redmond İstanbul'a geldi.

Haberler - Anadolu Ajansı 07.09.2022 - 19:14 | Son Güncelleme : 07.09.2022 - 19:20

Nathan Redmond, Beşiktaş için İstanbul'da

İngiltere'den kalkan özel uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen 28 yaşındaki sol kanat oyuncusunu siyah-beyazlı kulübün yetkilileri karşıladı.

Havalimanı çıkışında kendisini bekleyen taraftarları selamlayan Redmond, araçla konaklayacağı otele geçti.

Siyah-beyazlı ekibin 1 yıllığına kiralık olarak anlaşmaya vardığı Redmond'un sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

Nathan Redmond, İngiltere Premier Lig ekibi Southampton'da forma giyiyordu.

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...