Nazillispor alt lige düşürüldü

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta mücadele eden Nazillispor'u alt lige düşürdü.

TFF'den yapılan açıklamaya göre PFDK, ligin 27. haftasında 28 Mart Cumartesi günü oynanması gereken İzmir Çoruhlu FK maçına müsabaka kıyafeti ile belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gitmemesi nedeniyle Nazillispor'un hükmen 3-0 mağlup sayılmasına karar verdi. Açıklamada, bu eylemin aynı sezon içinde 2'inci kez gerçekleştirilmesinden dolayı kulübün bir alt lige düşürülmesine ve bu tarihten itibaren bu takımla maçı olan diğer ekiplerin karşılaşmaya çıkmadan hükmen galip sayılmasına karar verildiği ifade edildi.