Nazillispor'da Yüksel Yeşilova yollar ayrıldı

Nazillispor'da Yüksel Yeşilova da gitti...



Bu sezon görev yapan üçüncü teknik direktör olarak son 3 maçtır takımı yöneten Yüksel Yeşilova yaptığı açıklamada, "Gerçekten severek geldiğim ve kalbimden sevdiğim dostlarımın olduğu şehire maalesef veda etmek zorunda kaldım." diyerek sözlerine şunları ekledi:

"Nazillispor ile bugün anlaşarak ayrıldım. Romanya Futbol Federasyonu'ndan lisansımın vizesi ile ilgili çıkan sorundan dolayı 12 aya kadar sözleşme imzalamayacağım. O yüzden Nazillispor'a yeterince fayda sağlayamayacağımı anladım. Bu yüzden dosthane bir şekilde yollarımızı başlamadan ayırdık. Nazillispor'a ligde üstün başarılar diliyorum."