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NBA All Star 2024 ne zaman? NBA All Star 2024 kadrosunda kimler var?

NBA All Star 2024 için geri sayım başladı. Bu yıl basketbolseverlere heyecan dolu anlar yaşatacak NBA All Star'ın 2024 ilk 5 ve yedek kadroları duyuruldu. Doğu ve Batı Konferansı'nın karşı karşıya geleceği NBA All Star 2024'ün başlayacağı tarih merak ediliyor. Peki, NBA All Star 2024 ne zaman? NBA All Star 2024 kadrosunda kimler var?

NBA All Star 2024 ne zaman? NBA All Star 2024 kadrosunda kimler var?

All Star 2024 kadrolarının belli olmasıyla birlikte büyük heyecan için bekleyiş başladı. Dünyanın en prestijli organizasyonu olan NBA'de Doğu ve Batı Konferansı'nın en iyi oyuncuları karşı karşıya gelecek. Peki, NBA All Star 2024 ne zaman? NBA All Star 2024 kadrosunda kimler var?

NBA ALL STAR 2024 NE ZAMAN?

73. NBA All Star maçı, 19 Şubat'ta saat 04.00'te ABD'nin Indianapolis kentindeki Gainbridge Fieldhouse'ta oynanacak.

NBA All-Star maçı S Sport'ta canlı yayınlayacak.

ALPEREN ŞENGÜN ALL STAR KADROSUNDA MI?

Alperen Şengün’ün de aralarında yer aldığı isimlerden yedek kadroya dahil olan isimler belli oldu.

Houston Rockets formasıyla bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken genç yıldız NBA All-Star yedekler kadrosunda kendine yer bulamadı.

Ligdeki takımların başantrenörleri tarafından belirlenen yedekler açıklandı. Seçilen yedek isimler şu şekilde;

Stephen Curry, Anthony Davis, Kawhi Leonard, Paul George, Anthony Edwards, Karl Anthony Towns, Devin Booker

NBA All Star 2024 ne zaman? NBA All Star 2024 kadrosunda kimler var? - 1

NBA ALL STAR BATI VE DOĞU KONFERANSI KADROLARI

Takımlarında ilk 5’te yer alan isimler şu şekilde;

Batı Konferansı

LeBron James (Los Angeles Lakers), Kevin Durant (Phoenix Suns), Nikola Jokic (Denver Nuggets), Luka Doncic (Dallas Mavericks), Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder)

Doğu Konferansı

Giannis Antetokounmpo, Damian Lillard (Milwaukee Bucks), Joel Embiid (Philadelphia 76ers), Jayson Tatum (Boston Celtics), Tyrese Haliburton (Indiana Pacers)

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