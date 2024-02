NBA All Star 2024 kadrolarının belli olmasıyla birlikte büyük heyecan için bekleyiş başladı. Dünyanın en prestijli basketbol organizasyonu olan NBA'de Doğu ve Batı Konferansı'nın en iyi oyuncuları karşı karşıya gelecek. Peki, NBA All Star 2024 ne zaman? NBA All Star 2024 kadrosunda kimler var?



NBA ALL STAR 2024 NE ZAMAN?



73. NBA All Star maçı, 19 Şubat'ta saat 04.00'te ABD'nin Indianapolis kentindeki Gainbridge Fieldhouse'ta oynanacak.



NBA All-Star maçı S Sport'ta canlı yayınlayacak.

ALPEREN ŞENGÜN ALL STAR KADROSUNDA MI?



Alperen Şengün’ün de aralarında yer aldığı isimlerden yedek kadroya dahil olan isimler belli oldu.



Houston Rockets formasıyla bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken genç yıldız NBA All-Star yedekler kadrosunda kendine yer bulamadı.

Ligdeki takımların başantrenörleri tarafından belirlenen yedekler açıklandı. Seçilen yedek isimler şu şekilde;



Stephen Curry, Anthony Davis, Kawhi Leonard, Paul George, Anthony Edwards, Karl Anthony Towns, Devin Booker