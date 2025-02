NBA All Star 2025 ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Gözler Alperen Şengün'e çevrildi

NBA All Star 2025 maçının ne zaman oynanacağıyla ilgili meraklı bekleyiş sürüyor. Doğu ve Batı Konferansı olarak oynanacak mücadele öncesinde tüm gözler NBA All Star kadrosuna dahil olan Alperen Şengün'e çevrildi. Peki, NBA All Star 2025 ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



NBA ALL STAR 2025 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Tüm basketbolseverlerin merakla beklediği NBA All Star 2025 maçının tarihi belli oldu.



Buna göre; Bu yıl 74. kez düzenlenecek NBA All Star maçı, ülkemizde 16 Şubat'ı 17 Şubat'a bağlayan gece saat 04.00'te başlayacak.



Heyecan dolu karşılaşma S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak.



NBA ALL STAR 2025 DOĞU KONFERANSI KADROSU



Jalen Brunson, New York Knicks

Donovan Mitchell, Cleveland Cavaliers

Karl-Anthony Towns, New York Knicks

Jayson Tatum, Boston Celtics

Giannis Antetokounmpo, Milwaukee Bucks



NBA ALL STAR 2025 BATI KONFERANSI KADROSU



Shai Gilgeous-Alexander, Oklahoma City Thunder

Stephen Curry, Golden State Warriors

Nikola Jokić, Denver Nuggets

Kevin Durant, Phoenix Suns

LeBron James, Los Angeles Lakers