NBA All Star 2025 ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Gözler Alperen Şengün'e çevrildi
Bu yıl 74. kez düzenlenecek olan NBA All Star 2025 tarihi, yüz binlerce basketbolsever tarafından sorgulanıyor. Dünyanın en büyük basketbol ligi olan NBA'nın güçlü takımlarından Houston Rockets'ta forma giyen Alperen Şengün, sezon boyunca gösterdiği başarılı performansla, NBA All Star 2025 kadrosuna dahil edildi. Peki, NBA All Star 2025 ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
NBA All Star 2025 maçının ne zaman oynanacağıyla ilgili meraklı bekleyiş sürüyor. Doğu ve Batı Konferansı olarak oynanacak mücadele öncesinde tüm gözler NBA All Star kadrosuna dahil olan Alperen Şengün'e çevrildi. Peki, NBA All Star 2025 ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
NBA ALL STAR 2025 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Tüm basketbolseverlerin merakla beklediği NBA All Star 2025 maçının tarihi belli oldu.
Buna göre; Bu yıl 74. kez düzenlenecek NBA All Star maçı, ülkemizde 16 Şubat'ı 17 Şubat'a bağlayan gece saat 04.00'te başlayacak.
Heyecan dolu karşılaşma S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
NBA ALL STAR 2025 DOĞU KONFERANSI KADROSU
Jalen Brunson, New York Knicks
Donovan Mitchell, Cleveland Cavaliers
Karl-Anthony Towns, New York Knicks
Jayson Tatum, Boston Celtics
Giannis Antetokounmpo, Milwaukee Bucks
NBA ALL STAR 2025 BATI KONFERANSI KADROSU
Shai Gilgeous-Alexander, Oklahoma City Thunder
Stephen Curry, Golden State Warriors
Nikola Jokić, Denver Nuggets
Kevin Durant, Phoenix Suns
LeBron James, Los Angeles Lakers
NBA ALL STAR YEDEK KADRO
Doğu Konferansı Yedekleri
Damian Lillard, Milwaukee Bucks
Darius Garland, Cleveland Cavaliers
Jaylen Brown, Boston Celtics
Cade Cunningham, Detroit Pistons
Tyler Herro, Miami Heat
Evan Mobley, Cleveland Cavaliers
Pascal Siakam, Indiana Pacers
Batı Konferansı Yedekleri
Anthony Edwards, Minnesota Timberwolves
Anthony Davis, Los Angeles Lakers
James Harden, LA Clippers
Jaren Jackson Jr., Memphis Grizzlies
Alperen Şengün, Houston Rockets
Jalen Williams, Oklahoma City Thunder
Victor Wembanyama, San Antonio Spurs
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