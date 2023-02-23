NBA All-Star beklentinin altında kaldı: Tarihin en düşük izlenmesi

NBA'de 72. All-Star maçı, geçtiğimiz pazar günü Utah'ın ev sahipliğinde oynandı.



Oylama sonucu kaptanlık hakkı kazanan Los Angeles Lakers'tan LeBron James ve Milwaukee Bucks'tan Giannis Antetokounmpo, ABD'nin Salt Lake City kentinde oynanan gösteri karşılaşması öncesi oyuncu havuzundan yaptıkları seçimlerle takımlarını oluşturdu.



Format gereği Kobe Bryant'ın kariyerinin son 10 yılında giydiği forma numarası 24'ün 158'e eklenmesiyle elde edilen hedef skora ulaşan Giannis'in takımı, sahadan 184-175 galip ayrıldı.



Kobe Bryant'ın adının verildiği NBA All-Star maçının en değerli oyuncusu ödülünü, 55 sayı, 10 ribaunt, 6 asistlik performansıyla Jayson Tatum kazandı.



ABD basınında yer alan haberlerde, maçın toplamda yaklaşık 4 milyon 590 bin kişi tarafından izlendiği ve bu rakamın, NBA tarihinin en düşük izleyici sayısı olduğu ifade edildi. Ek olarak geçtiğimiz yıla göre yüzde 27'lik bir düşüş yaşandığı da kaydedildi.