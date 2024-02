NBA All-Star yedekleri açıklandı: Alperen Şengün kadroda yer aldı mı?

NBA'de 19 Şubat'ta oynanacak 73. NBA 2024 All-Star maçı yedekleri açıklandı. Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, Batı Konferansı yedekleri arasında yer almadı.



All-Star 2024'te Doğu ve Batı Konferansı'nın ilk beşlerinin ardından yedeklerde yer alacak oyuncular da netlik kazandı.



Her iki konferanstan da 7 oyuncu kadroya dahil edilirken Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün Batı Konferansı'nın yedekleri arasında yer almadı.



Alperen Şengün, taraftar oylamasında 1 milyon 821 bin 202 oyla 5. olmuştu.



NBA tarafından yapılan açıklamaya göre Doğu Konferansı'nın yedekleri şöyle:



Jaylen Brown (Boston Celtics), Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers), Bam Adebayo (Miami Heat), Julius Randle (New York Knicks), Paolo Banchero (Orlando Magic), Jalen Brunson (New York Knicks), Tyrese Maxey (Philadelphia 76ers)



Batı Konferansı'nın yedekleri ise şöyle:



Devin Booker (Phoenix Suns), Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves), Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers), Paul George (Los Angeles Clippers), Anthony Davis (Los Angeles Lakers), Stephen Curry (Golden State Warriors), Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves)



ALL-STAR YEDEKLERİ NASIL SEÇİLİYOR?



NBA'de All-Star maçının yedekleri ligde yer alan 30 takımın başantrenörü tarafından belirleniyor.



All-Star'ın ilk 5'leri ise taraftar, medya ve oyuncularınv verdiği oylarla seçiliyor.



İLK BEŞLER AÇIKLANMIŞTI



NBA'den geçtiğimiz hafta yapılan açıklamaya göre, oylamayı zirvede tamamlayan Batı Konferansı'nda Los Angeles Lakers'tan LeBron James ile Doğu Konferansı'nda Milwaukee Bucks'tan Giannis Antetokounmpo, 2024 All-Star maçında takım kaptanı oldu.



Böylece LeBron James, 20. kez all-star seçilerek bu alanda Kareem Abdul-Jabbar ile paylaştığı rekoru tek başına ele geçirdi.

Takımlarda ilk 5'te yer alacak oyuncular şöyle:



Doğu Konferansı: Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Damian Lillard (Milwaukee Bucks), Joel Embiid (Philadelphia 76ers), Jayson Tatum (Boston Celtics), Tyrese Haliburton (Indiana Pacers)



Batı Konferansı: LeBron James (Los Angeles Lakers), Kevin Durant (Phoenix Suns), Nikola Jokic (Denver Nuggets), Luka Doncic (Dallas Mavericks), Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder)



FORMAT DEĞİŞTİ



Öte yandan son yıllarda kaptanların all-star maçı öncesi draft yaparak kadro oluşturduğu format değiştirildi.



Geçmiş yıllarda olduğu gibi oylama sonucu konferanslarında ilk 5'e giren oyuncuların sahada yer alacağı klasik Doğu-Batı maçı formatına geçildi.



NBA ALL-STAR MAÇI NE ZAMAN?



73. NBA All-Star maçı, 19 Şubat'ta oynanacak.



73. NBA All-Star maçı, 19 Şubat'ta oynanacak.

All-Star haftasonuna ABD'nin Indianapolis kentindeki Gainbridge Fieldhouse ev sahipliği yapacak.