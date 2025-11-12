NBA All-Star'ın 2026 formatı belli oldu
12.11.2025 13:48
Reuters
Bu sene 75.'si düzenlenecek olan NBA All-Star'ın yeni formatı belli oldu.
NBA All-Star, 1951 yılından beri her sene düzenlenmeye devam ediyor.
Organizasyonun formatı zaman zaman güncellense de basketbolseverler için yarattığı heyecan her zaman aynı kalıyor.
NBA All-Star'ın 75. etkinliği 15 Şubat 2026 tarihinde Los Angeles Clippers'ın evi olan "Intuit Dome"da gerçekleştirilecek.
Lig yönetimi ise merakla beklenen turnuvanın yeni formatını açıkladı.
ÜÇ TAKIM YER ALACAK
Turnuvanın yeni formatına göre en az sekiz oyuncudan oluşan üç takım organizasyonda yer alacak.
Üç takım da birbiriyle oynayacak ve averajı en güçlü olan iki takım şampiyonluk karşılaşmasında mücadele edecek. Maçlar 48 dakika boyunca oynanacak.
Milli basketbolcu Alperen Şengün, 2025 yılında düzenlenen All-Star turnuvasında yer almıştı.
OYUNCULARI TARAFTARLAR SEÇECEK
NBA All-Star turnuvasında takımların ilk beşleri belirlenirken şu üç kriter kıstas alınacak: %50 taraftar oyu, %25 oyuncuların oyu ve %25 medya mensuplarının oyu.
Yedek kulübelerinde yer alacak yedi oyuncu ise NBA koçları tarafından belirlenecek.
ABD'Lİ OYUNCULAR İKİ TAKIMA AYRILACAK
Planlanan yeni formata göre, seçilecek 24 oyuncudan 16'sı ABD vatandaşı, 8'i ise ABD dışındaki ülkelerin vatandaşı olacak.
Uluslararası oyuncular sadece ABD dışı oyuncuların yer aldığı bir takımda oynayacak. ABD'li oyuncuların ise iki takıma nasıl ayrılacağı daha sonra açıklanacak.
NBA komisyoneri Adam Silver, 16'ya 8'lik dengenin sağlanmaması halinde eksik kalan takıma başka bir All-Star oyuncusunun dahil edileceğini de açıkladı.
Geçtiğimiz sene düzenlenen All-Star turnuvasını Shaquille O'Neal'ın kurduğu takımdaki oyuncular kazanmıştı.
"BUNU GERÇEKTEN SEVDİM"
NBA'in geçmişine damga vuran isimler, yeni format hakkında olumlu ifadeler kullandı. Kariyeri boyunca 10 kez All-Star olarak seçilen Carmelo Anthony, "Bunu gerçekten sevdim, oyuncular artık pozisyonsuz bir basketbol oynuyor. Yani sahada aynı anda 5 oyun kurucu görebiliriz. En iyi oyuncuların All-Star olarak seçilmesi fikrini sevdim. Turnuvaya heyecan getiriyor. Oyunun kültürünü de geri getiriyor. All-Star oyuncuları pozisyona bağlı olmadan form durumuna göre seçilmeli." dedi.
2000 yılının All-Star smaç yarışması şampiyonu olan Vince Carter ise, "Şimdi uzunlar sahada olacak ve sayı atmak daha da zorlaşacak. Ama uzunlar da kendilerine şans yaratırken zorlanacak çünkü karşılarında çok iyi oyun kurucular olacak. İri ve uzun bir oyuncunun 24 sayı atması artık daha zor olacak." diyerek görüşlerini ifade etti.