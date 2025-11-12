NBA All-Star'ın 2026 formatı belli oldu

"BUNU GERÇEKTEN SEVDİM"

NBA'in geçmişine damga vuran isimler, yeni format hakkında olumlu ifadeler kullandı. Kariyeri boyunca 10 kez All-Star olarak seçilen Carmelo Anthony, "Bunu gerçekten sevdim, oyuncular artık pozisyonsuz bir basketbol oynuyor. Yani sahada aynı anda 5 oyun kurucu görebiliriz. En iyi oyuncuların All-Star olarak seçilmesi fikrini sevdim. Turnuvaya heyecan getiriyor. Oyunun kültürünü de geri getiriyor. All-Star oyuncuları pozisyona bağlı olmadan form durumuna göre seçilmeli." dedi.

2000 yılının All-Star smaç yarışması şampiyonu olan Vince Carter ise, "Şimdi uzunlar sahada olacak ve sayı atmak daha da zorlaşacak. Ama uzunlar da kendilerine şans yaratırken zorlanacak çünkü karşılarında çok iyi oyun kurucular olacak. İri ve uzun bir oyuncunun 24 sayı atması artık daha zor olacak." diyerek görüşlerini ifade etti.