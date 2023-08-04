NBA efsanesi Wilt Chamberlain'in forması açık artırmada

NBA efsanesi Wilt Chamberlain'in forması açık artırmaya çıkıyor.



İngiltere merkezli müzayede evi Sotheby's, Wilt Chamberlain'in NBA finallerinde New York Knicks serisinin 5. maçında giydiği Los Angeles Lakers formasını açık artırmayla satacak.



Tekliflerin internet üzerinden verileceği ve teklif verme sürecinin 28 Ağustos'tan 27 Eylül'e kadar süreceği belirtildi.



Sotheby's'in bu satıştan 4 milyon dolardan fazla bir satış beklediği kaydedildi.

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