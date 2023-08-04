NTV.COM.TR’ye geri dön

NBA efsanesi Wilt Chamberlain'in forması açık artırmada

İngiltere merkezli müzayede evi Sotheby's, Wilt Chamberlain'in NBA finallerinde giydiği Los Angeles Lakers formasını açık artırmayla satacak. Formanın 4 milyon doları aşan bir rakama alıcı bulması bekleniyor.

NBA efsanesi Wilt Chamberlain'in forması açık artırmada

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

efsanesi Wilt Chamberlain'in forması açık artırmaya çıkıyor.

İngiltere merkezli müzayede evi Sotheby's, Wilt Chamberlain'in NBA finallerinde New York Knicks serisinin 5. maçında giydiği Los Angeles Lakers formasını açık artırmayla satacak.

Tekliflerin internet üzerinden verileceği ve teklif verme sürecinin 28 Ağustos'tan 27 Eylül'e kadar süreceği belirtildi.

Sotheby's'in bu satıştan 4 milyon dolardan fazla bir satış beklediği kaydedildi.

NBA efsanesi Wilt Chamberlain'in forması açık artırmada - 1
Rekor kıran Şahika Ercümen: 3 dakikalık dalış için 20 sene emek verdim

Rekor kıran Şahika Ercümen: 3 dakikalık dalış için 20 sene emek verdim

Haberi Görüntüle

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...