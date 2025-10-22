NBA Europe'ta bir Türk takımı olabilir

Dünyanın bir numaralı basketbol ligi NBA'nin Europe'ta yeni bir lig kurmak için çalışmalara başladığı biliniyor.

Yeni ligin formatı ve EuroLeague ile olan anlaşmazlık gündemi meşgul etmeye devam ederken NBA COO'su Mark Tatum, konu hakkında açıklamalarda bulundu.



"ÖNÜMÜZDE İKİ YIL VAR"



Organizasyonun kurulumu konusunda Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) ile işbirliği yapacaklarını belirten COO, "NBA ve FIBA olarak bir planımız var. İki yıl içinde organizasyonun lansmanını yapmayı planlıyoruz. Çok yakın bir zaman itibarıyla yeni yatırımcıları ikna etmek için elimizde daha çok veri olacak. Bir sonraki adımı atmaya çok yakınız. Bence organizasyona yönelik çok büyük bir ilgi olacak." ifadelerini kullandı.

"YENİ TAKIMLAR KURACAĞIZ"



NBA Europe projesine hangi takımların katılabileceğini de açıklayan Tatum, "Birinci aşamada 10 veya 12 şehirle ilerlemeyi düşünüyoruz. İlk amacımız Birleşik Krallık, İspanya, İtalya, Fransa ve Almanya'da oynayan takımların ligde yer alması. Belki Türkiye'den ve Yunanistan'dan da takımlar ligde yer alabilir. Şu an futbol şubesi olan ancak basketbol'da faaliyet göstermeyen takımları da lige dahil edeceğiz." dedi.

