NBA konferans finalinde seri 3-1'e geldi
NBA konferans finalinde Timberwolves'u 128-126 yenen Thunder, seride 3-1 öne geçti.
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı finalinde Minnesota Timberwolves'u 128-126 yenen Oklahoma City Thunder, seride 3-1 öne geçti.
Target Center'da Timberwolves'a konuk olan Thunder, serinin 4. maçını 2 sayı farkla kazandı.
Shai Gilgeous-Alexander, 40 sayı, 10 asist, 9 ribaunt üretti ve Thunder'ı galibiyete taşıdı. Jalen Williams ise 34 sayı kaydetti.
Timberwolves'ta Nickeil Alexander-Walker 23, Jaden McDaniels 22 ve Donte DiVincenzo ise 21 sayı attı.
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te NTV'ye abone olun.Abone Ol
- Etiketler :
- Haberler -
- Spor
- Basketbol
- Nba