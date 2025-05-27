NBA konferans finalinde seri 3-1'e geldi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı finalinde Minnesota Timberwolves'u 128-126 yenen Oklahoma City Thunder, seride 3-1 öne geçti.



Target Center'da Timberwolves'a konuk olan Thunder, serinin 4. maçını 2 sayı farkla kazandı.



Shai Gilgeous-Alexander, 40 sayı, 10 asist, 9 ribaunt üretti ve Thunder'ı galibiyete taşıdı. Jalen Williams ise 34 sayı kaydetti.



Timberwolves'ta Nickeil Alexander-Walker 23, Jaden McDaniels 22 ve Donte DiVincenzo ise 21 sayı attı.