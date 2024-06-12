NBA logosunun efsane figürü Jerry West hayatını kaybetti

NBA'in ikonik logosunda silueti kullanıldığı için 'The Logo' olarak bilinen NBA efsanesi Jerry West 86 yaşında yaşamını yitirdi. Ölümüyle ilgili ayrıntılar ise henüz açıklanmadı.



JERRY WEST'İN KARİYERİ

West'in Los Angeles Lakers'ta 1960 yılında NBA draftında ikinci sıradan seçilerek başlayan parlak bir kariyeri oldu.

Kısa sürede göze çarpan bir oyuncu haline gelen West, çaylakken maç başına 17,6 sayı, ikinci sezonunda ise 30,8 sayı ortalamasına ulaştı.

14 YIL BOYUNCA ALL-STAR'A SEÇİLDİ

14 yıllık kariyeri boyunca her yıl All-Star takımına seçildi ve bir NBA şampiyonluğu kazandı.

West daha önce Los Angeles Lakers'ta oynamış ve Clippers'ta yönetici olarak çalışmıştı.



Clippers tarafından yapılan açıklamada, "Basketbolda mükemmelliğin simgesi ve onu tanıyan herkes için bir dost olan Jerry West, bu sabah 86 yaşında huzur içinde hayata veda etti." ifadeleri yer aldı.



JERRY WEST'İN KARİYERİNDEKİ BAŞARILAR

1 Oyuncu olarak NBA şampiyonu

Takım kaybetmesine rağmen Finaller MVP'si

14 kez All-Star (her yıl)

9 Final karşılaşması

En yüksek seri verimlilik puanı (46.3)

Skor ve asist şampiyonluğu

12 kez All-NBA

5 kez All-Defense

2 kez Yılın Yöneticisi

