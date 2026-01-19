NBA maçında Grönland sloganı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ı ABD'nin bir parçası yapmak istemesi üzerine giderek yükselen gerilim bu kez basketbol sahasına yansıdı.

NBA'de normal sezon maçları devam ederken Memphis Grizzlies ve Orlando Magic kozlarını İngiltere'nin başkenti Londra'da paylaştı. NBA'in ABD dışında oynadığı müsabakalardan biri olan maç öncesi okunan ABD Milli Marşı sırasında bir seyircinin “Grönland'ı rahat bırakın” diye bağırması dikkat çekti.

Milli marşı okumak için sahanın ortasında olan aktris ve müzisyen Vanessa Williams slogana rağmen performansına devam etti. Maçta Memphis Grizzlies, Orlando Magic'i 126 - 109 mağlup etti.

Trump'ın Grönland çıkışına Avrupa devletlerinden tepkiler gelmiş, Trump ise karşı çıkanlara ek gümrük vergisi koyacağını söylemişti.