NBA maçlarının toplu sonuçları: Indiana Pacers'tan üst üste 5. galibiyeti

NBA'de 8 maç oynandı.



Doğu Konferansı dördüncüsü Pacers, sahasında Minnesota Timberwolves'u mağlup etti



Tyrese Haliburton'ın 24 sayı, 11 asistle oynadığı Pacers'ta, Obi Toppin 20 sayı, Aaron Nesmith 17 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

Konuk takımda ise Naz Reid 20 sayı ve Anthony Edwards'ın 17 sayılık performansı galibiyet için yeterli olmadı.



ADEM BONA'DAN 6 SAYI, 7 RİBAUNT



Batı Konferansı'nda 14. sırada yer alan New Orleans Pelicans, Philadelphia 76ers'i 112-99 yendi.



Pelicans'ta Karlo Matkovic 19, Antonio Reeves ise 17 sayıyla oynayarak galibiyette önemli rol oynadı.



76ers forması giyen milli basketbolcu Adem Bona 6 sayı, 7 ribaunt kaydederken, Jared Butler ve Justin Edwards ise 19'ar sayıyla mücadele etti.



SONUÇLAR



Washington Wizards - Toronto Raptors : 104-112



Orlando Magic - Los Angeles Lakers: 118-106



Indiana Pacers - Minnesota Timberwolves 119-103



Brooklyn Nets - Dallas Mavericks : 101-120



New Orleans Pelicans - Philadelphia 76ers: 112-99



Denver Nuggets - Chicago Bulls: 119-129



Sacramento Kings - Boston Celtics: 95-113



Phoenix Suns - Milwaukee Bucks: 108-106