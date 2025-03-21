NBA takımı Boston Celtics, dudak uçuklatan rekor bedelle satıldı

TARİHİN EN BAŞARILI TAKIMI



Celtics, 18 şampiyonlukla NBA tarihinin en başarılı takımı konumunda bulunuyor.



Jayson Tatum, Jaylen Brown, Kristaps Porzingis ve Al Horford gibi isimleri kadrosunda bulunduran son şampiyon Celtics, bu sezon 50 galibiyet, 19 mağlubiyetle Doğu Konferansı'nda ikinci sırada yer alıyor.



Daha önce Amerikan Futbolu Ligi (NFL) ekibi Washington Commanders, 6,05 milyar dolara satılmıştı. Bir diğer NBA ekibi Phoenix Suns ise 4 milyar dolar bedelle el değiştirmişti.