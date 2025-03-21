NBA takımı Boston Celtics, dudak uçuklatan rekor bedelle satıldı
NBA ekibi Boston Celtics, ABD'li iş insanı Bill Chisholm öncülüğündeki konsorsiyum tarafından 6,1 milyar dolara satın alındı.
ABD'li iş insanı Bill Chisholm öncülüğündeki konsorsiyum, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Boston Celtics'i 6,1 milyar dolarlık rekor bedelle satın alma konusunda anlaşma sağladı.
KUZEY AMERİKA SPOR TARİHİNİN EN YÜKSEK BEDELLİ KULÜP SATIŞI
ABD basınında yer alan haberlere göre Boston Celtics'in el değiştirdiği anlaşmayla Kuzey Amerika spor tarihinin en yüksek bedelli kulüp satışı gerçekleştirildi.
Grousbeck ailesi tarafından 2002'de 360 milyon dolara satın alınan Celtics, 23 yıl sonra 6,1 milyar dolar karşılığında Bill Chisholm öncülüğündeki konsorsiyuma satıldı.
TARİHİN EN BAŞARILI TAKIMI
Celtics, 18 şampiyonlukla NBA tarihinin en başarılı takımı konumunda bulunuyor.
Jayson Tatum, Jaylen Brown, Kristaps Porzingis ve Al Horford gibi isimleri kadrosunda bulunduran son şampiyon Celtics, bu sezon 50 galibiyet, 19 mağlubiyetle Doğu Konferansı'nda ikinci sırada yer alıyor.
Daha önce Amerikan Futbolu Ligi (NFL) ekibi Washington Commanders, 6,05 milyar dolara satılmıştı. Bir diğer NBA ekibi Phoenix Suns ise 4 milyar dolar bedelle el değiştirmişti.
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