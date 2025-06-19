NBA tarihinde görülmemiş satış gerçekleşiyor

NBA'in en gösterişli takımı Los Angeles Lakers, rekor bir bedelle el değiştiriyor. İş insanı Mark Walter, 10 milyar dolar karşılığında Lakers'ın yeni sahibi olacak.

1979'dan beri Buss ailesinin olan Lakers'da bir dönem sona eriyor. Babasının 2013'teki vefatından sonra başa geçen Jeanie Buss, çoğunluk hissenin satışı konusunda Mark Walter ile anlaştı.

NBA TARİHİNE GEÇECEK

46 yıl önce kulübü 79 milyon dolara satın alan aile, 10 milyar dolar karşılığında Lakers'ı elden çıkaracak.

Los Angeles'ın MLB ve WNBA'deki takımlarının da sahibi olan Walter, NBA tarihinin en yüksek bedelli kulüp satışıyla Lakers'ı yeni patronu olacak.