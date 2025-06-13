NBA yıldızı Malachi Flynn, Türkiye'ye transfer oldu
Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, Malachi Flynn'i kadrosuna kattı.
Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Malachi Flynn'i transfer ettiğini duyurdu.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "2020-2021 sezonunda başladığı NBA kariyerinde Toronto Raptors, New York Knicks ve Detroit Pistons gibi takımlarda forma giyen ABD'li oyun kurucu ile 2025-2026 sezonu için anlaşma sağladık." denildi.
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