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NBA yıldızı Malachi Flynn, Türkiye'ye transfer oldu

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, Malachi Flynn'i kadrosuna kattı.

NBA yıldızı Malachi Flynn, Türkiye'ye transfer oldu

Bahçeşehir Koleji Erkek Takımı, ABD'li oyun kurucu Malachi Flynn'i ettiğini duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "2020-2021 sezonunda başladığı NBA kariyerinde Toronto Raptors, New York Knicks ve Detroit Pistons gibi takımlarda forma giyen ABD'li oyun kurucu ile 2025-2026 sezonu için anlaşma sağladık." denildi.

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