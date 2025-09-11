NBA yıldızına memleketi Giresun'dan destek

Giresun Belediyesi, kent merkezinde billboardlara Alperen Şengün’ün fotoğraflarını koyarak, Türkiye A Milli Basketbol Takımı’na 12 Eylül Cuma günü Yunanistan ile oynanacak yarı final karşılaşmasında başarılar diledi.

GİRESUN BELEDİYESİ BİLBOARD HAZIRLADI



Giresun Belediyesi, 2025 NBA All-Star kadrosuna seçilip, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün ve 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda yarı finale yükselen Türkiye A Milli Basketbol Takımı’na kent merkezinde yer alan billboardlardan destek verdi. Kent meydanındaki billboardlara Alperen Şengün ve millilerin fotoğraflarını koyan belediye, millilere 12 Eylül Cuma günü yarı finalde ile karşı karşıya geleceği Yunanistan karşılaşması öncesi başarı dileklerinde bulundu.

"BÜYÜK BİR GURURLA TAKİP EDİYORUZ"



Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse de Türkiye A Milli Basketbol Takımı ve Alperen Şengün’e oynanacak olan yarı finalde başarılar diledi. Başkan Köse, milliler ve Alperen Şengün’e bu tarihi maç öncesinde destek mesajı yayınlarken, özellikle milli formayla büyük bir performans sergileyen ve Giresun’un gururu Alperen Şengün’e ayrı bir parantez açtı. Köse, yaptığı açıklamada “Şehrimizin yetiştirdiği çok değerli bir sporcu olan Alperen Şengün’ün performansını büyük bir gururla takip ediyoruz. Parkede yüreğini ortaya koyan Giresun’umuzun gururu Alperen Şengün’e ve Milli Takımımıza yarı finalde üstün başarılar diliyorum. İnşallah Yunanistan’ı da devirerek turnuvada finale yükseleceğiz ve bu maçı da kazanarak dünya şampiyonluğu kupasını ülkemize getireceğiz. Tek yürek, tek hedef şampiyonluk” dedi.