NBA'de Alperen Şengün ikinci maçında da double-double yaptı

NBA'e 10 maçla devam edildi.

Rockets'ın Grizzlies'i konuk ettiği mücadelede yaklaşık 32 dakika süre alan Alperen Şengün, 16 sayı, 15 ribaunt, 2 asist, 1 top çalmayla sezonun ikinci maçında da double-double'lık performans sergiledi.



İlk galibiyetini alan Rockets'ta Jalen Green 22 sayı, 6 ribaunt, Dillon Brooks 18 sayı, 4 ribaunt ve Jabari Smith Jr 14 sayı, 16 ribaunt üretti.



Grizzlies'te Ja Morant'in 24 ve Desmond Bane'in 17 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.



LAKERS, 22 SAYI GERİDEN GELDİ



Los Angeles Lakers, sahasında Phoenix Suns'ı 22 sayı geriden gelerek 123-116 mağlup etti.



İkide iki yapan Lakers'ta Anthony Davis 35 sayı, 8 ribaunt, 4 asist, Austin Reaves 26 sayı, 4 ribaunt, 8 asist ve LeBron James 21 sayı, 4 ribaunt, 8 asistle galibiyete katkı sağladı.



Suns'ta Kevin Durant 30 sayı, 4 ribaunt 6 asist ve Devin Booker 23 sayı, 3 ribaunt, 4 asistle oynadı.



SONUÇLAR



Toronto Raptors-Philadelphia 76ers: 115-107



Orlando Magic-Brooklyn Nets: 116-101



New York Knicks-Indiana Pacers: 123-98



Cleveland Cavaliers-Detroit Pistons: 113-101



Atlanta Hawks-Charlotte Hornets: 125-120



Milwaukee Bucks-Chicago Bulls: 122-133



Houston Rockets-Memphis Grizzlies: 128-108



Utah Jazz-Golden State Warriors: 86-127



Portland Trail Blazers-New Orleans Pelicans: 103-105



Los Angeles Lakers-Phoenix Suns: 123-116

