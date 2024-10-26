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NBA'de Alperen Şengün ikinci maçında da double-double yaptı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Alperen Şengün, Houston Rockets'ın Memphis Grizzlies'i 128-108 yendiği maçta double-double yaptı.

NBA'de Alperen Şengün ikinci maçında da double-double yaptı
Alperen Şengün'den yeni sezona etkileyici başlangıç

Alperen Şengün'den yeni sezona etkileyici başlangıç

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'e 10 maçla devam edildi.

Rockets'ın Grizzlies'i konuk ettiği mücadelede yaklaşık 32 dakika süre alan , 16 sayı, 15 ribaunt, 2 asist, 1 top çalmayla sezonun ikinci maçında da double-double'lık performans sergiledi.

İlk galibiyetini alan Rockets'ta Jalen Green 22 sayı, 6 ribaunt, Dillon Brooks 18 sayı, 4 ribaunt ve Jabari Smith Jr 14 sayı, 16 ribaunt üretti.

Grizzlies'te Ja Morant'in 24 ve Desmond Bane'in 17 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

LAKERS, 22 SAYI GERİDEN GELDİ

Los Angeles Lakers, sahasında Phoenix Suns'ı 22 sayı geriden gelerek 123-116 mağlup etti.

İkide iki yapan Lakers'ta Anthony Davis 35 sayı, 8 ribaunt, 4 asist, Austin Reaves 26 sayı, 4 ribaunt, 8 asist ve LeBron James 21 sayı, 4 ribaunt, 8 asistle galibiyete katkı sağladı.

Suns'ta Kevin Durant 30 sayı, 4 ribaunt 6 asist ve Devin Booker 23 sayı, 3 ribaunt, 4 asistle oynadı.

SONUÇLAR

Toronto Raptors-Philadelphia 76ers: 115-107

Orlando Magic-Brooklyn Nets: 116-101

New York Knicks-Indiana Pacers: 123-98

Cleveland Cavaliers-Detroit Pistons: 113-101

Atlanta Hawks-Charlotte Hornets: 125-120

Milwaukee Bucks-Chicago Bulls: 122-133

Houston Rockets-Memphis Grizzlies: 128-108

Utah Jazz-Golden State Warriors: 86-127

Portland Trail Blazers-New Orleans Pelicans: 103-105

Los Angeles Lakers-Phoenix Suns: 123-116

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