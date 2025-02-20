NBA'de Bobby Portis'e 25 maç ceza: Kanında yasaklı madde tespit edildi

NBA ekibi Milwaukee Bucks'ın pivotu Bobby Portis'e yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle 25 maç men cezası verildi.



NBA'in açıklamasına göre numunesinde "Tramadol" isimli yasaklı madde tespit edilen 30 yaşındaki basketbolcu, 25 maç men cezası aldı.

Portis'in menajeri Mark Bartelstein ESPN'e yaptığı açıklamada oyuncunun ağrı kesici “Toradol” sandığı ve bilinçsiz bir şekilde “Tramadol” ilacını aldığını öne sürdü.

Tramadol geçtiğimiz bahar ayında ligde yasaklanan ilaçlar listesine dahil edilmişti.

ABD'li basketbolcu Portis'in cezası, Bucks'ın yarın Los Angeles Clippers ile oynayacağı maçla başlayacak.



Portis, bu sezon Bucks formasıyla 13,7 sayı, 8,3 ribaunt ve 2,2 asist ortalamalarıyla oynadı.

